Mentre l'investigazione della lega è ancora in pieno svolgimento, il commissioner NBA Adam Silver non nasconde la sua preoccupazione e si dice pronto ad agire in maniera durissima se le accuse nei confronti del giocatore dei Toronto Raptors dovessero essere confermate. "Va salvaguardata l'integrità del nostro gioco"

Un giorno non ti conosce nessuno (o quasi), il giorno dopo il commissioner NBA definisce ciò che hai fatto “il peccato cardinale”. Se dovessero essere confermati i sospetti di comportamenti illeciti legati al giro delle scommesse sulle partite da parte di Jontay Porter, l’ala di Toronto potrebbe aver già giocato la sua ultima partita nella lega. “L’investigazione è ancora in corso, ma se portasse a certe conclusioni la punizione sarà molto severa”, ha fatto sapere Adam Silver. “Il mio livello di autorità può spingermi fino a considerare l’opzione più estrema, ovvero la squalifica a vita per chi si macchia di un peccato simile. Perché non c’è nulla di più serio che vedere il coinvolgimento diretto di un giocatore sulle scommesse fatte attorno al nostro gioco”, ha aggiunto il commissioner. “Niente è più importante dell’integrità della competizione, motivo per cui un caso del genere mi preoccupa moltissimo. Quello delle scommesse da noi negli Stati Uniti è un business in crescita, che è già legale da decenni in altri Paesi del mondo, ma noi e i nostri partner dobbiamo stare attenti a fare di tutto per salvaguardare il gioco.