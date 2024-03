Scommesse anomale su Jontay Porter: la NBA indaga

La NBA ha lanciato un’investigazione a seguito di scommesse anomale sulle prestazioni dell’ala dei Toronto Raptors Jontay Porter, fratello di Michael campione NBA con i Denver Nuggets. In almeno due occasioni negli ultimi mesi sono state registrate puntate anche a cinque cifre sugli "under" di Porter, che in entrambe le partite è uscito prima del tempo per infortunio. "Stiamo investigando" ha commentato un portavoce della lega a ESPN

L’ala dei Toronto Raptors Jontay Porter è finito al centro di un’investigazione da parte della NBA a seguito di diverse scommesse anomale riguardanti le sue prestazioni negli ultimi mesi. A rivelarlo è stata ESPN, che ha riportato la dichiarazione ufficiale di un portavoce della lega ("Stiamo investigando") a testimonianza che la situazione del fratello di Michael Porter Jr., campione NBA in carica con i Denver Nuggets, è seria. Al centro delle attenzioni ci sono in particolare due gare di Porter, il 26 gennaio contro i Clippers e il 20 marzo contro Sacramento: nella prima occasione sono state registrate puntate anomale sui suoi "under", cioè scommettendo che le sue cifre finali sul tabellino fossero inferiori a una certa soglia, con tentativi di scommettere anche 10.000 o 20.000 dollari mentre solitamente il limite per le scommesse individuali è fissato su cifre dieci volte più basse. I suoi under erano piazzati a 5.5 punti, 4.5 rimbalzi, 1.5 assist e 0.5 triple a segno, ma Porter giocò solo 4 minuti realizzando 3 rimbalzi e un assist prima di uscire per un infortunio che i Raptors hanno definito come "l'aggravarsi di un colpo all’occhio" ricevuto quattro giorni prima contro Memphis. Due giorni dopo ha giocato 19 minuti chiudendo con 12 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Nella seconda partita ha giocato appena 3 minuti per una non meglio precisata "malattia", chiudendo con un tiro tentato e due rimbalzi dopo che i suoi under erano settati sui 7.5 punti e 5.5 rimbalzi. In entrambe le occasioni DraftKings Sportsbook ha reso noto che le scommesse su Porter sono state le più profittevoli di tutta la notte NBA. "Ci sono state persone che avrebbero fatto qualsiasi cosa per puntare su Porter contro i Clippers, e lo stesso pochi giorni fa" ha dichiarato una fonte legata ai bookmakers a ESPN.