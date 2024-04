L'addio a Bradley Beal e quello a Kristaps Porzingis doveva portare una ventata di novità a Washington, ma invece di cambiare pagina gli Wizards sono incappati in un'altra stagione vissuta nei bassifondi della Eastern Conference. La squadra paga molte scelte di mercato poco oculate e un cambio d'allenatore in corsa che non ha sortito alcun effetto. E la prospettiva a breve termine non sembra poter garantire alcun riscatto

