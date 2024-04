La fine della regular season si avvicina e per alcune squadre significherà chiudere un'annata molto deludente. Per altre c'è ancora qualche speranza di togliersi delle soddisfazioni tra play-in e playoff, ma l'aria che tira non è delle migliori. "Bleacher Report" ha quindi individuato cinque allenatori che, salvo clamorosi colpi di scena, rischiano di veder saltare le loro panchine già nell'arco delle prossime settimane

