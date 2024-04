Dopo i risultati della notte cambia ancora la classifica della Western Conference. New Orleans e Phoenix sono in corsa per il 6° posto. I Kings sono invece sicuri di dover passare dal play-in, così come Lakers e Warriors, ma resta ancora da decidere chi avrà il vantaggio del fattore campo nelle sfide da "dentro o fuori". E almeno uno tra LeBron James e Steph Curry rischia seriamente di non arrivare nemmeno ai playoff

