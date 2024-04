La sconfitta casalinga 123-135 subita per mano dei Pelicans è di quelle pesanti perché condanna i Kings a passare dal play-in, e un tifoso di Sacramento non la prende bene. Nel finale di gara, con la vittoria ormai nelle mani di New Orleans, sul parquet piovono alette di pollo. Tra l'incredulità dei telecronisti e dei protagonisti in campo

