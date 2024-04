Playoff e play-in, tutto in bilico: gli scenari

Non si era mai visto un finale di regular season del genere: solamente due accoppiamenti tra playoff e play-in sono sicuri, mentre 14 posizioni su 20 in classifica nelle due conference sono ancora in bilico, a partire dal primo posto a Ovest con un inedito terzetto in vetta. Si decide tutto domenica sera a partire dalle 19 con NBA 360, la diretta basket dell’ultimo giorno di regular season da seguire in diretta su Sky Sport NBA e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it. Qui tutti gli scenari