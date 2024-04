C'è chi punta alla vetta della propria Conference, chi al miglior piazzamento nel tabellone playoff e chi ai playoff vorrebbe arrivarci senza passare dal play-in. I verdetti ancora da emettere nell'ultima giornata di regular season sono tantissimi e, con tre rare eccezioni, la tensione sarà altissima in tutte le sfide in programma. Ecco la posta in palio partita per partita

L'ULTIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON IN DIRETTA STREAMING!