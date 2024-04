Nella nuova puntata dell'ABC della NBA, la rubrica con la quale andiamo alla scoperta della lega lettera per lettera, ci dividiamo tra tre parole che cominciano con la lettera L. Perché anche in questo caso ( come occorso ad esempio per la J ) una sola lettera prevede una tripla declinazione. Andiamo a scoprirle

Una lettera, ben tre declinazioni. Conoscendo la lettera L si fa conoscenza con il trofeo destinato ai campioni NBA (il Larry O’Brien Trophy), con uno dei momenti più incredibili che la lega abbia vissuto nel suo recente passato (l’emergenza da sconosciuto a protagonista di Jeremy Lin nel 2012 in maglia New York Knicks, per quella che tutti ricordano come "Linsanity") e con uno dei più forti giocatori europei di sempre, Luka Doncic (recentemente Mark Cuban, n°1 dei Dallas Mavs, ha detto che anche Dirk Nowtizki sarebbe d’accordo nell’incoronare Doncic come il più forte giocatore di sempre nella storia dei Mavs). Una sola lettera, quindi, ma tante storie, per scoprire come Tiffany & Co. ogni anno forgia il trofeo destinato ai campioni, come un taiwanese americano semi-sconosciuto è finito sulla copertina di “TIME” magazine e come uno sloveno bambino prodigio già dall’età di 13 anni stia cercando – a suon di triple doppie – di prendersi il ruolo di “faccia” della NBA. Tutto questo solo nella lettera L dell'alfabeto NBA: in attesa di scoprire nuove storie e nuovi protagonisti con la prossima, ma potende recuperare tutte le puntate precedenti nella playlist che trovate qui sotto.