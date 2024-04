Ci è voluto un supplementare ai ragazzi di coach Tom Thibodeau, ma alla fine è arrivata la vittoria 120-119 sui Bulls. Complici le sconfitte di Milwaukee e Cleveland, New York chiude quindi al 2° posto a Est. E quando è successo che in passato arrivassero ai playoff con il 2° miglior record nella Eastern Conference, i Knicks hanno finito per fare parecchia strada