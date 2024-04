In quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita in NBA, Aleksej Pokusevski ha lasciato con una palla persa memorabile: dopo aver ricevuto il pallone dall'arbitro, ha effettuato la rimessa lanciandogliela direttamente addosso senza guardare, con il pallone che si è perso a lato ed è tornato quindi in possesso dei Cleveland Cavaliers. Una giocata che ha fatto impazzire i telecronisti statunitensi: "Mai vista una cosa del genere in vita mia". Guardare per credere