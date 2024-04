Memphis, stagione ingiudicabile: serve la salute

Doveva essere una stagione di riscatto, invece un incredibile sequenza di infortuni ha costretto i Memphis Grizzlies a rimanere nel purgatorio per un’intera stagione, specie dopo l’infortunio di Ja Morant. L’obiettivo numero 1 è ritrovare la salute in vista della prossima stagione, quando potranno aggiungere anche una scelta in Lottery