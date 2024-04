Taylor Jenkins quest’anno ha schierato 46 (!) quintetti base diversi, segno di una stagione maledetta, costellata da mille infortuni. Steven Adams non ha mai giocato, Morant ha saltato 40 gare, Bane 33, Smart 55, Brandon Clarke 72 (tornando in campo solo nei giorni scorsi). Per questo la maglia dei Grizzlies quest’anno è finita sulle spalle di 31 giocatori diversi (21 di loro almeno una volta titolari): nella storia della lega nessuna squadra aveva contato così tanti giocatori a roster in una singola stagione