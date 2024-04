Philadelphia e Miami sono finite al play-in per ragioni diverse, ma entrambe le squadre coltivano ambizioni più che legittime di rappresentare la vera mina vagante ai playoff della Eastern Conference. E Sixers contro Heat vuol dire anche tanti ex in campo e soprattutto Joel Embiid contro Jimmy Butler. L'appuntamento è all'1.00 su Sky Sport NBA

