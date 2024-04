Battere Miami e centrare l'obiettivo playoff ha avuto sicuramente un significato particolare per Buddy Hield. Il tiratore dei Sixers, infatti, fino a stanotte era il giocatore che aveva disputate più partite NBA in carriera senza mai giocare ai playoff. E per guadagnarsi questa qualificazione, Hield è dovuto scendere in campo, in questa stagione, la bellezza di 86 volte (in una regular season da 82 partite!). Come ha fatto? Scopritelo leggendo qui sotto