I Miami Heat temono di non poter contare sul proprio leader nella sfida decisiva per i playoff contro Chicago in programma nella notte tra sabato e domenica. A 1.5 secondi dalla fine del primo quarto del primo play-in perso con Philadelphia, Butler ha infatti subito un infortunio al ginocchio destro. Una sua finta ha fatto saltare in modo scomposto Kelly Oubre che ricadendo ha commesso fallo colpendo anche il ginocchio di Butler che è finito a terra. La stella degli Heat è apparsa subito molto dolorante, tenendosi la gamba circondato dai compagni in ansia, anche se dal replay non è sembrato di notare particolari torsioni dell'articolazione. Volti preoccupatissimi anche per coach Spoelstra in panchina e per Pat Riley e Alonzo Mourning sugli spalti. Butler è poi riuscito a rialzarsi, tirando i due tiri liberi e proseguendo la partita, chiusa con 19 punti e 5 assist.