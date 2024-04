NBA, Brooklyn: è stata un'altra stagione di assoluta mediocrità

Che per molti motivi quella dei Nets sarebbe stata una stagione di transizione si sapeva, ma Mikal Bridges e compagni hanno deluso anche le pur modeste attese che li accompagnavano. La squadra, prima e dopo il cambio di allenatore avvenuto a febbraio, non ha mostrato alcun segnale di crescita o spunti davvero significativi in chiave futura. E ora uscire dalla mediocrità sarà davvero complicato

