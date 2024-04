Minnesota-Phoenix gara-1 alle 21.30 su Sky

C’è una buona e una cattiva notizia per i Minnesota Timberwolves. La buona è che a vent’anni di distanza dall’ultima volta si presentano ai playoff con il fattore campo a favore, forti di una grande stagione da 56 vittorie e 26 sconfitte. La terza partecipazione in fila dei T’Wolves guidati da coach Chris Finch — non accadeva dalla striscia di otto consecutive dell’era Kevin Garnett a cavallo di anni ’90 e 2000 — li vedrà opposti alla loro bestia nera stagionale: nelle tre occasioni in cui hanno incontrato i Phoenix Suns, infatti, i T’Wolves hanno sempre perso con almeno 10 punti di scarto, tra cui l’ultima pesantissima in casa quando i T’Wolves con una vittoria avrebbero potuto agguantare quantomeno il secondo posto a Ovest, se non il primo con un incastro di risultati delle altre squadre. Invece i Suns hanno vinto nettamente quella partita che funge quindi da preludio alla serie che comincerà questa sera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua, dando il via ai playoff anche sui nostri schermi.