Playoff NBA, Boston-Miami gara-1 ora live su Sky

BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT | IL TABELLINO

Per molti versi sembra trascorsa un'eternità, eppure è passato meno di un anno. Celtics e Heat si ritrovano di fronte ai playoff dopo le clamorose finali della Eastern Conference che meno di dodici mesi fa avevano promosso i ragazzi di coach Spoelstra alle Finals poi perse contro Denver. Negli occhi di tifosi e appassionati c'è ancora quel 3-0 fulmineo con cui Miami sembrava aver preso in mano la serie, quindi l'incredibile recupero di Boston e infine la netta vittoria di Jimmy Butler e compagni in gara-7. Eppure oggi sembra tutto diverso, e non solo perché il confronto diretto arriva al primo turno. I Celtics sono reduci da una regular season dominata in lungo e in largo e chiusa con il miglior record della lega (64-18). La squadra, con gli innesti di Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, è molto diversa da quella che l'anno scorso affondava proprio nel momento di fare lo scatto decisivo. Gli Heat, per contro, esattamente come un anno fa hanno dovuto passare dal play-in per accedere ai playoff, e anche questa volta hanno perso la prima occasione e si sono imposti nella seconda, ancora contro Chicago. I paralleli, però, sembrano finire qui. Miami, infatti, non potrà contare sulla sua stella Butler, fermata da un infortunio proprio nella prima gara di play-in persa contro Philadelphia, e provare a sorprendere di nuovo tutti sarà davvero complicato. Mai sottovalutare gli Heat, però, ed è probabile che non lo farà nemmeno Boston, che vuole partire con il piede giusto nella cavalcata che ha come unico obbiettivo contemplato il Larry O'Brien Trophy. Gara-1 è in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.