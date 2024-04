Playoff, gara-1 Clippers-Mavs è ora LIVE su Sky

L.A. CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS

Per motivi inerenti ai meccanismi della classifica delle Western Conference, quella tra Clippers e Mavs è stata una delle prime serie di playoff a prendere forma quando ancora mancava una manciata di partite di regular season da giocare. E inevitabilmente la memoria di addetti ai lavori e appassionati è tornata al 2020 e al 2021, quando per due stagioni consecutive le squadre si sono date battaglia. In entrambi i casi il confronto è arrivato al primo turno, proprio come oggi, e in entrambe le occasioni sono stati i Clippers a spuntarla di misura. Dallas, però, è reduce da una parte finale di stagione in portentosa crescita e punta a prendersi una rivincita agognata a lungo, soprattutto da Luka Doncic, grande protagonista nel 2020 e nel 2021 ma comunque sconfitto. I Clippers, per contro, rimangono in ansia per le condizioni fisiche della loro stella Kawhi Leonard, ancora in forse e probabile ago della bilancia di una sfida che si preannuncia equilibrata come e più che in passato. Per capire chi inizierà con il piede giusto la serie arriva gara-1, che potete seguire in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.