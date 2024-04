A 2:45 dal termine del 2° quarto di gara 1 contro i Knicks, nel ricadere a terra dopo una schiacciata Joel Embiid ha avvertito dolore al ginocchio sinistro operato un paio di mesi fa. Uscito dal campo zoppiacante, il camerunese è però rientrato dopo l'intervallo e ha finito per giocare 37 minuti segnando 29 punti. I Sixers hanno perso per 111-104, ma la loro stella sembra non essere in dubbio per la possibile immediata riscossa in gara 2

La paura, per i Sixers, sembra essere durata giusto lo spazio intercorso tra l'uscita dal campo di Joel Embiid a poco meno di 3 minuti dalla fine del 2° quarto e il suo rientro nella partita dopo l'intervallo lungo. L'impatto sul ginocchio sinistro operato due mesi fa, infatti, non sembra essere troppo preoccupante. Il giocatore, che dopo aver schiacciato era ricaduto a terra avvertendo dolore proprio al ginocchio sinistro, ha finito per giocare 37 minuti mandando a referto 29 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Una prestazione che non è bastata a Philadelphia per strappare la vittoria in trasferta in gara 1, ma che appare come una buona premessa in vista di gara 2.