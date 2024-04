Malik Monk ha chiuso la stagione in infermeria, infortunato (fuori le ultime 9 gare più i play-in) ma la sua annata è stata superlativa: terzo marcatore di squadra dietro alla coppia Fox-Sabonis, è tra i tre finalisti per il premio di sesto uomo dell'anno. Solo che è anche in scadenza di contratto, e proprio le parole del suo amico (e playmaker) De'Aaron Fox lasciano immaginare un futuro lontano da Sacramento