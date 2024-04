La NBA ha annunciato i tre finalisti per ciascuno dei sette premi individuali per la stagione 2023-24. Nessuna grossa sorpresa per il premio più ambito, quello di MVP, che per il sesto anno consecutivo non sarà statunintense; in bilico molte situazioni, con alcune corse che si decideranno per pochi punti. Ecco tutti i finalisti per i premi intitolati alle leggende della NBA