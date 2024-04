OKC resiste con super SGA, Milwaukee travolgente

OKC resiste e strappa la vittoria in gara-1 contro New Orleans, ringraziando i 28 punti decisivi di Shai Gilgeous-Alexander. Milwaukee strapazza Indiana grazie a uno strepitoso primo tempo da 35 punti di Damian Lillard, rendendo inutili i 36 di Pascal Siakam. Nella serata italiana Boston non ha problemi contro Miami grazie a 22 triple di squadra e un Jayson Tatum alla prima tripla doppia ai playoff della carriera, i Clippers regolano Dallas nonostante i 64 punti tardivi di Doncic e Irving