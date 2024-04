Il primo weekend di playoff ci ha regalato otto sfide in cui hanno prevalso sempre le squadre di casa, ovvero quelle con la testa di serie più alta nella singola serie. Eppure, secondo un modello statistico elaborato da ESPN, in questo primo turno di playoff c'è almeno una serie in cui la squadra "favorita" ha più chance di qualificarsi della propria avversaria. Vediamo, serie per serie, tutte le probabilità di "upset" di questo primo turno