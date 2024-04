I titoli in gara-1 se li è presi Damian Lillard (35 punti, tutti nel primo tempo) ma in gara-2 - stanotte in diretta su Sky Sport NBA alle 2.30 (unico passaggio) - non potrà bastare solo la superstar dei Bucks. Contro l'attacco più prolifico della lega, ad esempio, Milwaukee dovrà continuare a far vedere l'ottima difesa mostrata nella prima gara della serie, come evidente nei closeout analizzati da Flavio Tranquillo a "Basket Room"

Con oltre 123 punti di media segnati ogni sera, nessun attacco in stagione regolare è stato più prolifico di quello degli Indiana Pacers. Poi però arrivano i playoff, i punteggi si abbassano e le difese iniziano a farla da padrone. Sembra essere successo proprio questo anche in gara-1 della serie tra Milwaukee e Indiana, con i Bucks che sono riusciti a tenere l'attacco dei Pacers sotto il 40% al tiro (con un pessimo 8/38 da tre punti), concedendo soltanto 84 punti a Haliburton e compagni. L'efficienza difensiva dei Bucks (97.9 punti su 100 possessi concessi ai Pacers, che in stagione viaggiavano a oltre 120) si è vista particolarmente sui closeout difensivi sui tiratori di Indiana, come sottolineato dalla lavagna di Flavio Tranquillo a "Basket Room". Come a dire, non solo Lillard: il successo di gara-1 per la squadra di Doc Rivers passa da un ottimo approccio difensivo, molto attento sul perimetro e vigile sui tiratori avversari. Che in gara-2 ora dovranno ritrovare le percentuali al tiro a cui avevano abituato i propri tifosi in stagione regolare.