Completata in maniera definitiva la griglia in vista della Lottery NBA prevista per il prossimo 12 maggio e che assegnerà le prime posizioni al Draft 2024. Dopo aver sciolto le varie situazioni di parità come tra Hornets e Blazers (21-61 il record di entrambe), tra Kings e Warriors (46-36) e quella a quattro tra Lakers, Sixers, Magic e Pacers (47-35), scopriamo insieme la lista completa del primo giro e per le squadre in Lottery la percentuale di probabilità di ottenere la prima scelta assoluta