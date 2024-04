Per vincere gara-2 sul campo degli L.A. Clippers i Dallas Mavericks hanno avuto bisogno del miglior Luka Doncic della carriera. Solo che non hanno avuto il candidato MVP al suo meglio nella metà campo offensiva, bensì in quella difensiva, dove ha tenuto gli avversari a solo due canestri su 17 tentativi pur venendo puntato ripetutamente da Kawhi Leonard, Paul George e James Harden. Lo sloveno ha comunque chiuso con 32 punti e 9 assist, pur non tirando dal campo

Durante ogni intervista di quest’anno, Luka Doncic ripete sempre che tutti i successi che i suoi Dallas Mavericks potranno ottenere arriveranno dalla metà campo difensiva. Non sempre è stato fedele alla sua parola, anche per l’enorme mole di possessi offensivi che è chiamato a gestire in attacco, ma questa notte il candidato MVP dei texani ha realizzato forse la sua miglior prestazione difensiva della carriera. Il piano tattico degli L.A. Clippers è sempre stato concentrato sul puntarlo il più possibile in difesa coinvolgendolo su tutti i pick and roll anche per stancarlo nell’altra metà campo, ma Doncic — rimasto in campo per 45 minuti e 43 secondi — ha risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa. Secondo i dati di ESPN Stats & Info, nelle 17 occasioni in cui gli avversari hanno tirato contro di lui solamente due volte sono riusciti a segnare, con tre punti di James Harden (ma su 5 tentativi) e un canestro di Amir Coffey. Per il resto Terance Mann (0/2), Norman Powell (0/2), Kawhi Leonard (0/2), Mason Plumlee (0/2), Russell Westbrook (0/1) e Ivica Zubac (0/1) non sono riusciti ad approfittare del teorico punto debole della difesa dei Mavericks, capace di tenere gli avversari sotto il 37% dal campo e il 27% da tre punti (8/30) per trovare l’1-1 nella serie.