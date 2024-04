Dallas e Indiana pareggiano, Minnesota va sul 2-0

Con un ottimo ultimo quarto e un Luka Doncic da 32 punti, Dallas vince a Los Angeles e va sull'1-1 nella serie contro i Clippers nonostante il rientro di Kawhi Leonard. Anche Indiana pareggia i conti con Milwaukee grazie a un super Pascal Siakam da 37 punti, rendendo inutili i 34 di Damian Lillard. La difesa di Minnesota spegne un'altra volta l'attacco dei Suns, ringraziando un Jaden McDaniels da 25 punti per portarsi sul 2-0 nella serie come non accadeva da 20 anni