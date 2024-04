Quello di Jamal Murray in gara-2 contro i Lakers è solo l'ultimo in ordine cronologico di una serie di canestri decisivi sulla sirena firmati da alcuni dei più grandi giocatori di sempre al primo turno di playoff. Da Michael Jordan a Kobe Bryant, da LeBron James a Damian Lillard, in tre minuti ecco un condensato di emozioni che solo i playoff NBA possono regalare