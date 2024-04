Miami stabilisce il record di triple segnate (23) in una partita di playoff e trascinata da un eccellente Tyler Herro (24 punti e 14 assist) piazza il colpo in trasferta e riporta la serie con Boston in parità sull'1-1. Ai Celtics non bastano 33 punti di Jaylen Brown e 28 di Jayson Tatum. Shai Gilgeous-Alexander ne segna 33, Chet Holmgren ne aggiunge 26 e i Thunder dominano gara-2 contro New Orleans portandosi sul 2-0 nella serie

TUTTI I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT