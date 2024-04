Nelle prime due gare della loro serie, Boston e Miami hanno segnato 45 triple: 22 quelle dei Celtics in gara-1, una in più (23) quelle mandate a bersaglio dagli Heat in gara-2. E in entrambi i casi la precisione dall’arco è coincisa con una vittoria, a testimonianza dell’importanza sempre maggiore del tiro da tre nel gioco di oggi