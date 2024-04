I playoff sono in pieno svolgimento, ma nei front office di molte squadre si progetta già il futuro. C'è chi, come Golden State, mira a riprendersi subito da una stagione deludente, chi come Miami e New Orleans punta a fare un salto di qualità immediato e chi, come Memphis, non vede l'ora di rilanciarsi. "Bleacher Report" ha quindi individuato cinque possibili trade che potrebbero alterare gli equilibri a Est così come a Ovest

