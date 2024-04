A condannare i Lakers in gara 2 è il canestro sulla sirena di Jamal Murray, ma secondo LeBron James ci sono state anche diverse scelte arbitrali discutibili. A far infuriare la stella gialloviola è soprattutto un fallo di Michael Porter Jr. su D'Angelo Russell a fine 3° quarto, prima fischiato dagli arbitri e poi cancellato dopo il challenge chiamato da coach Malone per Denver TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA

La batosta in gara 2 brucia come poche altre per i Lakers, e per una serie di motivi diversi. Innanzitutto perché lascia i gialloviola sotto 2-0 contro i campioni in carica, poi perché rappresenta la 10° sconfitta consecutiva contro Denver e soprattutto perché è maturata in un modo assai crudele. Quel tiro vincente di Jamal Murray sulla sirena ha steso i Lakers, che ancora nel 3° quarto erano avanti di 20 punti dopo aver letteralmente dominato la prima parte di gara. E nel dopo partita tutta la rabbia e la delusione per l'esito finale sono confluite nelle parole di LeBron James, a cui non è andato giù il metro arbitrale adottato nei momenti decisivi. E al centro delle recriminazioni della stella dei Lakers c'è una giocata in particolare.

La giocata in discussione Pure senza negare le responsabilità della squadra, che tra la seconda metà del 3° quarto e la fine della partita ha subito il rientro prepotente dei Nuggets, a disturbare LeBron è stata una chiamata arbitrale in particolare. A 39 secondi dalla fine del 3° quarto, con il punteggio sul 79-69 in favore dei Lakers, gli arbitri fischiano un fallo di Michael Porter Jr. sulla penetrazione di D'Angelo Russell. Il fallo sembrerebbe evidente, anche perché Russell riceve una manata in faccia dall'ala di Denver, ma coach Malone decide comunque di chiamare il challenge. Tra la sorpresa generale, dopo che la terna arbitrale capitanata da Scott Foster ha visionato il replay, la chiamara viene ribaltata e il fallo di Porter Jr. cancellato.

LeBron e un replay che (forse) non serve "D-Lo viene chiaramente colpito in faccia su quella penetrazione" è sbottato LeBron in conferenza stampa, "che c*x*o abbiamo a fare il replay center se non vedono falli come questi?". A confermare la teoria di James è anche il diretto interessato con un tweet inequivocabile: "Quello è un fallo e l'hanno visto tutti in diretta nazionale". Lakers e Nuggets tornano in campo giovedì notte per gara 3, questa volta da giocare alla Crypto.com Arena di Los Angeles, e c'è da scommettere che James e compagni proveranno a tradurre tutta la frustrazione accumulata in gara 2 nell'energia necessaria per riaprire una serie al momento fortemente orientata verso Denver.