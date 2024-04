In dubbio fino all'ultimo per un problema al polpaccio, Jamal Murray stringe i denti e come col buzzer beater di gara-2 risulta una volta decisivo, realizzando il canestro che decide la serie mettendo la ciliegina su una prestazione da 32 punti con 7 assist e 13/28 al tiro. Sono sui tutti gli ultimi cinque punti dei Nuggets, che eliminano i Lakers per il secondo anno consecutivo ai playoff perdendo solo una partita su nove