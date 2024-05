In estate, quando a Philadelphia regnava il caos e James Harden era ancora un separato in casa, le voci di mercato che volevano Joel Embiid interessato a cambiare aria erano pressoché quotidiane. E ad accomunare tutte queste voci era l'eventuale destinazione gradita al giocatore: New York. Il fatto di possedere una casa in città, dove il camerunese trascorre buona parte della sua off-season, e di avere un rapporto privilegiato con Leon Rose, suo ex agente e ora a capo del front office dei Knicks, rappresentavano i punti fermi di quello che secondo molti era uno scenario futuribile. Qualche mese dopo, in effetti, Embiid è tornato al centro delle attenzioni dell'ambiente newyorkese, ma non per il fatto di vestire la maglia blu e arancio. La sfida di primo turno tra Knicks e Sixers, infatti, si sta rivelando una vera e propria battaglia, e dopo la vittoria in trasferta di gara-5 che ha evitato a Philadelphia l'eliminazione, l'MVP in carica, autore di una tripla doppia da 19 punti, 16 rimbalzi e 10 assist, si è soffermato sul suo rapporto particolare con i tifosi presenti sugli spalti del Madison Square Garden. "Non mi sembra un ambiente ostile, io amo New York: è la mia città preferita, ho una casa qui da cinque anni" ha dichiarato Embiid nell'immediato dopo partita "Amo davvero New York, ma se devo essere oggetto delle loro attenzioni, e ho sentito un sacco di 'vaf*a#c*lo Embiid' stasera, per me non ci sono problemi. Anzi, mi piace proprio".