LeBron vuole a tutti i costi giocare con il figlio, Bronny ha deciso di rendersi eleggibile al prossimo Draft e quindi tentare l'avventura in NBA. Le certezze, per quanto riguarda i James, finiscono qui. Perché mettere insieme la coppia padre-figlio potrebbe non essere così semplice. "Bleacher Report" ha quindi individuato cinque possibili destinazioni per i due, tra incroci di mercato e la necessità di provare a vincere subito

