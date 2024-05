Una gara-6 combattutissima premia i Knicks, che trascinati ancora una volta da Jalen Brunson (41 punti e 12 assist) vincono a Philadelphia e chiudono la serie. Ai Sixers non basta un Joel Embiid da 39 punti e 13 rimbalzi. Damian Lillard stringe i denti e torna in campo, ma i Bucks perdono comunque gara-6 sul campo di Indiana e vengono eliminati dai playoff. Knicks e Pacers si incontreranno ora al secondo turno in una sfida che si preannuncia molto equilibrata