Nel gergo NBA sono conosciuti come "closeout games", quelle partite in cui una squadra ha l'opportunità di chiudere una serie. Se quella squadra arruola a roster Kyrie Irving, ha praticamente la certezza matematica di vincere la partita. Questo dice la storia personale della star di Dallas, che nella notte (contro i Clippers) ha vinto la 13^ gara su 13 disputate in cui la sua squadra era nelle condizioni di poter chiudere una serie (e avanzare al turno succcessivo). Guardate che ruolino di marcia, dal 2015 a oggi