L'ha ideata John Hollinger, analista per "The Athletic" con un passato anche nel front office dei Grizzlies. Tiene conto di molti parametri complessi (che proviamo sommariamente a spiegare) e mette in fila campioni di ieri e di oggi, il loro successo nella lega, i riconoscimenti ottenuti, la longevità agonstica e ovviamente le vittorie. Tutto alla fine è sintetizzato in quelli che chiama i "punti GOAT" (acronimo usato comunemente per "Greatest Of All Time"), e questa è la classifica completa e come è stata creata