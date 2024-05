Dopo aver perso in volata gara-1, i Nuggets hanno ceduto anche gara-2 nonostante l'assenza di Gobert (che ora rientra). I campioni in carica, sotto 0-2 nella serie, sono costretti a vincere in trasferta stanotte (LIVE su Sky Sport NBA alle 3.30, domani repliche in italiano), per riaprire una serie che appare quasi segnata. In tutta la storia NBA, infatti, solo 5 squadre sono riuscite a rimontare e vincere una serie al meglio delle 7 partite dopo aver perso le prime due in casa

