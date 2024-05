Sotto 0-2 nella serie, i Nuggets dimostrano perché rimangono comunque i campioni in carica. Trascinata dalle sue due stelle Murray (24 punti e 5 assist) e Jokic (24 punti e 14 rimbalzi), Denver domina fin dall’inizio e si rimette in gioco con una netta vittoria in trasferta. Anche Indiana piazza il colpo dell’1-2 battendo i Knicks in volata grazie a Haliburton (35 punti e 7 assist), a New York non basta un DiVincenzo da 35 punti. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA