Indiana sfida New York: gara-4 alle 21.30 su Sky

Si dice che una serie di playoff non inizi davvero fino a quando una delle due squadre non vince in trasferta, ma quella tra Indiana Pacers e New York Knicks è una serie più viva che mai anche se finora il fattore campo è sempre stato rispettato. Dopo le polemiche delle prime due partite a New York, i Pacers sono riusciti ad accorciare le distanze vincendo gara-3 davanti al proprio pubblico, allungando a 9 la propria striscia di successi consecutivi in casa. Una sfida finita punto a punto nell’ultimo minuto di gioco, fino a quando Andrew Nembhard — 1/7 al tiro fino a quel momento — non si è inventato una tripla in step-back per spezzare la parità a 16 secondi dalla fine, scavando un solco che gli ospiti non sono più riusciti a colmare. Privi di OG Anunoby, probabilmente assente anche in gara-4, i Knicks si sono affidati a un acciaccato Jalen Brunson (26 punti) e un ottimo Donte DiVincenzo (35), ma dall’altra parte Tyrese Haliburton ha messo da parte i suoi problemi alla schiena e alla caviglia per segnare 35 punti con 14/26 al tiro, accompagnato dai 26 di Pascal Siakam e i 21 di Myles Turner. Saranno tutti fondamentali anche per gara-4, sfida che può determinare molto dei destini della serie: appuntamento alle 21.30 in diretta sui canali di Sky Sport con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.