Irving decisivo: le sue giocate da fenomeno nel 4Q

Dopo aver costeggiato a lungo gara-3, Kyrie Irving ha messo la firma su tutte le giocate offensive più importanti per i Dallas Mavericks, decidendo il successo contro gli Oklahoma City Thunder. Sono suoi i due canestri che scavano il solco a inizio quarto periodo ed è suo soprattutto il capolavoro mancino con cui porta i suoi Mavs sul +5 a 39 secondi dalla fine, di fatto chiudendo i conti. Per Irving alla fine 22 punti con 10/17 al tiro, 5 rimbalzi e 7 assist in 41 minuti, avvicinando i Mavs al passaggio del turno