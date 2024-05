Denver vince ancora, Indiana a valanga sui Knicks

Dopo aver dominato gara-3, i Nuggets comandano anche gara-4 e ottengono il colpo in trasferta che riporta la serie sul 2-2. Ai Timberwolves non basta un Anthony Edwards da 44 punti, perché Denver ne ha 35 da Nikola Jokic e 27 da Aaron Gordon. Anche Indiana riporta in parità la serie contro New York, travolgendo i Knicks con una eccellente prova di squadra orchestrata da Tyrese Haliburton (20 punti e 5 assist). Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA

