La stagione 2023-24 ha lasciato in eredità a San Antonio una certezza: costruire attorno al talento unico di Victor Wembanyama è una priorità da inseguire in fretta e per farlo la dirigenza degli Spurs dispone di tutti i mezzi necessari. La Lottery ha infatti regalato ai texani la 4° e l'8° scelta al prossimo Draft, mentre anche dal punto di vista dei possibili scambi Popovich e soci hanno tante carte da giocarsi. E l'idea potrebbe essere quella di affiancare un rookie ad un veterano nel ruolo cruciale di playmaker