18 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate, una tripla e due liberi segnati nei momenti decisivi della partita. È questo il tabellino personale di Chet Holmgren in gara-4 a Dallas, dove i Thunder hanno strappato la vittoria 100-96 e si sono riportati in parità sul 2-2 nella serie. E per il lungo di Oklahoma City si tratta del coronamento del suo esordio ai playoff, dove fin qui ha mandato a referto cifre che in precedenza si erano viste solo in presenza di lunghi poi entrati a tutti gli effetti nella leggenda della NBA