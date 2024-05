Per gara-4 della serie contro i Celtics, Cleveland si presentava senza i due All-Star Donovan Mitchell e Jarrett Allen, ma con un ospite davvero speciale a bordo campo. Il grande ex LeBron James non ha portato troppa fortuna ai suoi Cavs, sconfitti 109-102 e ora sull'orlo dell'eliminazione, ma il pubblico della Rocket Mortgage Fieldhouse gli ha tributato un'ovazione clamorosa. E le voci di un possibile ritorno in Ohio, magari insieme al figlio Bronny, hanno subito ripreso a circolare

Non accadeva dal 2018, ovvero dal suo secondo addio alla città, ma nella notte LeBron James è tornato da spettatore alla Rocket Mortgage Fileldhouse per osservare la sfida di gara-4 tra Cavs e Celtics. Il grande ex non ha portato fortuna a Cleveland, che priva sia di Donovan Mitchell che di Jarrett Allen ha dovuto arrendersi 109-102 ai Celtics e ora è sotto 3-1 nella serie, ma il pubblico gli ha comunque riservato una calorosissima ovazione. E in una delle pause di gioco sugli schermi del palazzetto è anche partito un video di tributo con i tanti momenti indimenticabili vissuti da James con la maglia dei Cavs. E la sua presenza, seduto a bordo campo tra la moglie Savannah e l'agente Rich Paul, ha inevitabilmente ridato forza alle voci che vorrebbero LeBron, al momento ancora indeciso se eserictare la player option presente nel suo contratto per la prossima stagione e restare ai Lakers, aperto ad un secondo ritorno in Ohio. Magari insieme al figlio Bronny, che proprio ieri ha ricevuto l'ok dei medici e si presenterà al Draft di fine giugno.