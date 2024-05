Quando mancano 5:32 al termine Dallas è in vantaggio 86-80 e apparentemente in controllo della partita, ma da lì in poi succede di tutto. I Thunder piazzano un parziale di 9-0 e, tra i canestri sensazionali di Gilgeous-Alexander, le triple di Dort e Holmgren da una parte e di Haradaway Jr. dall'altra e gli errori dalla lunetta da parte dei Mavs, Oklahoma City riesce a strappare la vittoria in trasferta che vale il 2-2 nella serie

RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLA NOTTE DI PLAYOFF NBA