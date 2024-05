Brunson, 5 gare da 40+ ai playoff: solo LBJ meglio

Vedere solamente 31 minuti in campo di fianco al nome di Jalen Brunson ai playoff fa un po’ impressione, specialmente se non ci sono stati problemi fisici. Il riposo "forzato" di gara-4, complice il punteggio mai in discussione in favore degli Indiana Pacers, ha fatto bene sia al fisico che alla mente della stella dei New York Knicks, che in gara-5 è tornata a dominare come ci ha abituati in questi playoff. Un dato su tutti mostra il suo cambio di marcia: nei 69 minuti disputati tra gara-3 e gara-4 a Indianapolis Brunson ha realizzato 44 punti in tutto, tirando con il 37% dal campo (16/43) con un brutto 2/11 da tre punti e 7 palle perse; nella sola gara-5 ne ha messi 44 con 18/35 al tiro, 2/6 dalla lunga distanza e 6/7 ai liberi, e avrebbe potuto farne anche di più se la partita lo avesse richiesto. Brunson è partito con le marce alte realizzandone 28 nel solo primo tempo, nuovo record nella storia della franchigia blu-arancio, e ha poi chiuso definitivamente i conti con 7 punti all’inizio del quarto periodo, superando quota 40 punti per la quinta volta in questi playoff. Per trovare un altro giocatore in grado di realizzare cinque "quarantelli" bisogna tornare alla cavalcata playoff di LeBron James nel 2018, quando ne mise addirittura otto per trascinare i Cleveland Cavaliers alle finali NBA, record ogni epoca insieme alle 8 di Jerry West per i Los Angeles Lakers nel 1964-65. Brunson proverà a chiudere i conti in gara-6 a Indianapolis per riportare i Knicks alle finali di conference per la prima volta dal 2000, procurandosi così almeno altre quattro partite per poter raggiungere o anche superare quanto fatto da James e West.